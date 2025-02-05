خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن واللحوم والأسمنت والذهب

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، والأسمنت، واللحوم، والجبن، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تعاود الصعود خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الملوخية.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

76 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار اللحوم والجبن والزيت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كسر حاجز 4 آلاف.. قفزة في سعر الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء