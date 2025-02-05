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76 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

10:38 ص الأربعاء 05 فبراير 2025

أسعار الأسماك اليوم

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كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 72 و76 جنيهًا.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و140 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و340 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و150 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 160 و260 جنيهًا.

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