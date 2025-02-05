كسر حاجز 4 آلاف.. قفزة في سعر الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

قفز سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 85 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات الأربعاء، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

زاد سعر الذهب عيار 14 إلى 2680 جنيهٌا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 3446 جنيهٌا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4020 جنيهٌا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4594 جنيهٌا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 32160 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام نحو 45940 جنيهٌا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام نحو 142873 جنيهٌا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام نحو 229700 جنيهٌا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام الذهب عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.95 % إلى نحو 2870 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.