ارتفاع الملوخية.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الفلفل الرومي، والملوخية، والخيار الصوب، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما انخفضت أسعار الخيار البلدي، والكوسة، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2.5 و 4.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 5.5 و9.5 جنيه.

البصل الأحمر تراوح بين 9 جنيهات و12 جنيهًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 جنيهات و14 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 5 جنيهات و9 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 12 و20 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 14 و16 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 7 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 15 و25 جنيهًا.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 7 جنيهات و12 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 30 و45 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.