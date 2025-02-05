ارتفاع أسعار اللحوم والجبن والزيت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الدقيق، والسكر، والزيت، واللحوم، والدواجن، والجبن الأبيض والرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما انخفضت أسعار الأرز، والفول المعبأ، والعدس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.81 جنيه، بتراجع 1.11 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 51.69 جنيه، بتراجع 1.15 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.62 جنيه، بزيادة جنيهين.

لتر زيت عباد الشمس: 88 جنيهًا، بزيادة 3.31 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 38.38 جنيه، بزيادة 3.16 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.84 جنيه، بزيادة 97 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 60 جنيهًا، بتراجع 3.62 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.79 جنيه، بزيادة 41 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 100.12 جنيه، بزيادة 35 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 407.76 جنيه، بزيادة 13.76 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 111.28، بزيادة 3.33 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.69 جنيه، بتراجع 64 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 48.38 جنيه، بزيادة 7 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 517.57 جنيه، بزيادة 373.59 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 281.08 جنيه، بزيادة 4.41 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.54 جنيه، بزيادة 22 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 113.18 جنيه، بزيادة 6.46 جنيه.