انخفاض الجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار كيلو الجمبري الصغير، وكيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما ارتفعت أسعار كيلو المكرونة السويسي، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

يرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 71 و76 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 95 و145 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و330 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و150 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 160 و360 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.







