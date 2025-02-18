4 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2 و4 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 4 و8 جنيهات.

البصل الأحمر تراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 جنيهات و12 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و13 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 14 و16 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 12 و20 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 14 و24 جنيهًا.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 35 و45 جنيهًا.