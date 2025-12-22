إعلان

الذهب في مصر يواصل الصعود ويسجل مستوى قياسيا جديدا بحلول التعاملات المسائية اليوم

أحمد الخطيب

07:16 م 22/12/2025

سعر الذهب

كتب- أحمد الخطيب:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 22-12-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، مسجلا مستوى قياسي جديد، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3913 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5031 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5870 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6708 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 46960 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 67085 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 208636 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 335428 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.96% إلى نحو 4424 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

