ارتفعت أسعار الطماطم، والبصل الأبيض، والباذنجان، والفلفل الرومي، والخيار، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 5-11-2025، بينما انخفضت أسعار البطاطس، والفلفل الحامي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 6 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و17 جنيهًا، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 جنيهات و8.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الكوسة تتراوح بين 5 و10 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 6 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8 و10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 4 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا.