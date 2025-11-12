إعلان

مبيعات محلية تهبط بالمؤشر الرئيسي للبورصة في نهاية جلسة اليوم

كتب : أحمد الخطيب

03:29 م 12/11/2025

البورصة المصرية - أرشيفية

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.08% عند مستوى 40228 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.58%، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.75%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 6.7 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 6.6 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 52.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.41% عند مستوى 40261 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

البورصة المصرية المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX 70

فيديو قد يعجبك:



