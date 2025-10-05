بـ ملياري جنيه.. بروتوكول بين "صندوق الإسكان الاجتماعي" و"بنك نكست"







كتبت- أمنية عاصم:

وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك نكست لزيادة حجم التعاون وتمويل عدد أكبر من المتقدمين لإعلانات الصندوق.

وبحسب البيان المرسل اليوم، فقد قام بتوقيع البرتوكول مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مع تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ بنك نكست .

وأكدت مي عبد الحميد ، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن بنك نكست التجاري يعد شريكًا مهمًا للصندوق في مجال توفير التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وهو ما يساعدهم على الحصول على وحدات سكنية ضمن مختلف الإعلانات التي يطرحها الصندوق ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين.

وأوضحت عبد الحميد، أن هناك 2.1 مليون عميل تقدموا للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات التي طرحها الصندوق، وهو ما دفع الصندوق لتطوير النظام التقني الخاص به بما يساعد على تسهيل إجراءات التمويل العقاري أمام المواطنين، وسوف يتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن بروتوكول التعاون الجديد يعد تجديدًا للبروتوكول الموقع بين الصندوق والبنك في 1 أغسطس 2023. ويهدف البروتوكول إلى توفير تمويل عقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في حدود 2 مليار جنيه، وهو ما يعد زيادة كبيرة في قيمة التمويل العقاري مقارنة ببروتوكول التعاون الأخير، والذي هدف إلى تقديم تمويلات عقارية بقيمة 800 مليون جنيه آنذاك.

وقال تامر سيف الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، أن هذا البروتوكول يأتي لإتاحة تمويل يقدر ب 2 مليار جنيه لفئات محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك استجابة للمبادرة الرئاسية ومبادرة البنك المركزي المصري لتحفيز البنوك وتشجيعها على التوسع في مجال التمويل العقاري وتوجيهها للاهتمام بمحدودي ومتوسطي الدخل.

وأضاف سيف الدين، أن البنك قام بتمويل عدد 11785 عميلًا من خلال المبادرات سالفة الذكر، حيث ارتفعت محفظته لتصل إلى 2.6 مليار جنيه مقسمة إلى تمويل محدودي الدخل بنسبة 75% ومتوسطي الدخل بنسبة 25% في سبتمبر 2025 مقارنة بنفس الفترة في عام 2024.

وتابع أنه المحفظة سجلت نحو 1.5 مليار جنيه مقسمة إلى تمويل محدود بنسبة 80% ومتوسط الدخل بنسبة 20% وذلك بمعدل نمو 73%.

وأوضح سيف الدين أن البنك خصص مبنى إدارياً متكاملاً خاصاً للتمويل العقاري "Sales & Mortgage Hub" بمول بندر بمنطقة المعادي، وذلك للتسهيل على المواطنين، ودمج جميع الإجراءات في مكان واحد.