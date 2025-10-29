انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 33 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 29-10-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3583 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4607 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5375 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6142 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 43000 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 61420 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 191016 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 307100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.68% إلى نحو 4017 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.