ارتفاع الكابوريا.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم
كتب : آية محمد
أسعار السمك اليوم
انخفضت أسعار السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28-10-2025، بينما ارتفعت أسعار الكابوريا، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 61 و65 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 85 و145 جنيهًا.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و190 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.