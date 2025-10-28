

انخفضت أسعار السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28-10-2025، بينما ارتفعت أسعار الكابوريا، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.



أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 61 و65 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.







سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 85 و145 جنيهًا.







سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.







سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و190 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.







سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.