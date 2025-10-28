إعلان

ارتفاع الكابوريا.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتب : آية محمد

10:17 ص 28/10/2025

أسعار السمك اليوم

انخفضت أسعار السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28-10-2025، بينما ارتفعت أسعار الكابوريا، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.


أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 61 و65 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.



سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 85 و145 جنيهًا.



سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.



سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و190 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.



سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

أسعار السمك أسعار السمك والمأكولات سوق العبور

