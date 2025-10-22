الذهب يواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي بمنتصف تعاملات اليوم

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 65 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الأربعاء 22-10-2025، مقارنة ببداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

كان سعر الذهب قد سجل تراجعًا في منتصف تعاملات الأمس بقيمة 105 جنيهات، وواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية مسجلًا تراجعًا بقيمة 110 جنيهات.

وفي بداية تعاملات اليوم، هبط سعر الذهب بقيمة 75 جنيهًا، وسجل في منتصف تعاملات اليوم انخفاضًا بقيمة 65 جنيهًا، مسجلًا بذلك انخفاضًا إجماليًا قدره 355 جنيهًا منذ منتصف تعاملات الأمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3690 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4744 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5535 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6325 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 44280 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 63250 جنيها.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 196707 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 316250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.22% إلى نحو 4074 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.