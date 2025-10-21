سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21-10-2025 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية أمس الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 20-10-2025، مقارنة بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21-10-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6714 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5875 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5036 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3917 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2798 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 208838 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 47000 جينه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.76% إلى نحو 4331 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.