البريد يوقع برتوكول لتقديم الخدمات المالية داخل جامعة طنطا

وقعت الهيئة القومية للبريد وجامعة طنطا بروتوكول تعاون لتفعيل مجموعة من الخدمات المالية والبريدية المتكاملة داخل الجامعة، لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأكدت داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتوسيع نطاق خدماتها داخل المؤسسات التعليمية الكبرى.

وأشارت إلى أن البروتوكول يتضمن تقديم العديد من الخدمات التي يقدمها البريد المصري مثل التصديق القنصلي لشهادات الطلاب، وتحصيل الرسوم الجامعية، وتوصيل الشهادات للخريجين، وصرف المرتبات عبر مكاتب البريد، بالإضافة إلى تركيب ماكينات الصراف الآلي "ATM" داخل الحرم الجامعي.

ومن جانبه قال محمد حسين محمود رئيس جامعة طنطا أن هذا البروتوكول يعكس حرص الجامعة على تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة الوطنية بما يخدم العملية التعليمية ويحقق مصلحة الطلاب والعاملين.

وأوضح أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تسهيل الخدمات الجامعية، حيث سيتمكن الطلاب من سداد الرسوم والحصول على شهاداتهم الرسمية من خلال منظومة بريدية متكاملة داخل الجامعة، في إطار التوجه نحو الجامعة الذكية والخدمات الرقمية المتوافقة مع رؤية مصر 2030.