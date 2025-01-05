خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار الحديد والدواجن والذهب

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الدواجن والحديد والبيض خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يصعد خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

9 جنيهات لكيلو الملوخية.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

تعرف على أسعار الأسماك اليوم الأحد في سوق العبور

انخفاض أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق

سعر الذهب يرتفع اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد