9 جنيهات لكيلو الملوخية.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضراوات فاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و5 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 4.5 و 9.5 جنيه.

البصل الأحمر تراوح بين 9 جنيهات و11.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 7 جنيهات و14 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و17 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و12 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 16 و20 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 14 و20 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 6 و9 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 13 و17 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 16 و24 جنيهًا.

بلح سيوي يتراوح بين 35 و75 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 7 و11 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 6 و16 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 30 و45 جنيهًا.