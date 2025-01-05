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ارتفاع أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

10:01 ص الأحد 05 يناير 2025

أسعار البيض

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كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 165.59 جنيه، بزيادة 1.59 جنبه.

كرتونة البيض البلدي: 168.53 جنيه، بزيادة 5 جنيهات.

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