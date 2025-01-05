انخفاض أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، واللحوم، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.54 جنيه، بزيادة 32 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 63.37 جنيه، بزيادة 5 قروش.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.62 جنيه، بزيادة 95 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 92.02 جنيه، بتراجع 1.17 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.7 جنيه، بتراجع 19 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 33.27 جنيه، بزيادة 4 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 66.22 جنيه، بزيادة 57 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.35 جنيه، بزيادة 7 قروش.

لتر زيت الذرة: 112.57 جنيه، بزيادة 27 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 408.01 جنيه، بتراجع 9.36 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 103.67 جنيه، بزيادة 53 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 26.73 جنيه، بزيادة 93 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 48 جنيها، بتراجع 78 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 127.16 جنيه، بزيادة 14.78 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 209.39 جنيه، بتراجع 14.49 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.8 جنيه، بزيادة 2.3 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 107.15 جنيه، بتراجع 3.93 جنيه.