سعر الذهب يرتفع اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 5 جنيهات، بمنتصف تعاملات اليوم الأحد في مصر، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2507 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3223 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3760 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4297 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.67 % إلى نحو 2640 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بنهاية تعاملات الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

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