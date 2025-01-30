كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 30-1-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء في مصر.

يذكر أن سعر الذهب انخفض بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء في مصر، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 30-1-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4378 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3830 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3283 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2554 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1824 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغ 136145 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 30640 جنيه.

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.17% إلى نحو 2759 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بنهاية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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