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انخفاض الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية خلال تعاملات الأربعاء

10:56 ص الأربعاء 15 يناير 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 162.52 جنيه للشراء بتراجع 14 قرشًا، و 163.64 جنيه للبيع بتراجع 17 قرشا.

سعر الريال السعودي: 13.39 جنيه للشراء، و 13.45 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.70 جنيه للشراء، و 13.74 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.30 جنيه للشراء ، و 133.95 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.79 جنيه للشراء ، و 13.85 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.56 جنيه للشراء بتراجع 8 قروش، و 71.23 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.

وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اضغط على اللينك التالي

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