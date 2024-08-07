ارتفاع جديد لسعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بمنتصف التعاملات

كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2247 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2889 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3370 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 3851 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 26960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2394 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.14%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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