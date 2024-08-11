انخفاض أسعار الفول والأرز والجبن وارتفاع اللحوم اليوم الأحد (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الفول والأرز والعدس وزيت الذرة والفول السائب والجبن الرومي والأبيض، خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع سعر زيت عباد الشمس والمسلى الصناعي واللحوم الطازجة، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 32.83 جنيه، بتراجع 1.34 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 56.7 جنيه، بتراجع 4.03 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 28.74 جنيه، بزيادة 84 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 94.75 جنيه، بزيادة 1.66 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.3 جنيه، بتراجع 8 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 32.04 جنيه، بتراجع 15 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 63.5 جنيه، بتراجع 3.62 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.9 جنيه، بانخفاض 25 قرشا.

لتر زيت الذرة: 105.28 جنيه، بانخفاض 1.77 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 410.86 جنيه، بزيادة 7.12 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 105.5 جنيه، بانخفاض 31 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 26.46 جنيه، بزيادة 38 قرشا.

كيلو الفول السائب: 42.88 جنيه، بانخفاض 1.04 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 120.6 جنيه، بتراجع 8.62 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 234.81 جنيه، بانخفاض 19.79 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.26 جنيه، بانخفاض 1.45 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 116.14 جنيه، بارتفاع 8.61 جنيه.