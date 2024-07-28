سعر الذهب اليوم الأحد في مصر ببداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بنهاية التعاملات، عند أسعاره بنهاية التعاملات أمس، بحسب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية السابق، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2173 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2794 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3260 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 3726 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب إلى 26080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالمياً

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وصعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2387 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات أول أمس الجمعة، بنسبة 0.96% ، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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