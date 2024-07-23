ارتفاع اللحوم وتراجع العدس في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو اللحوم، بينما تراجع سعر كيلو الجبن الأبيض، والجبن الرومي، والعدس خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي :

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.59 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كيلو الفول المعبأ 53.20 جنيه، بتراجع 74 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.59 جنيه، بتراجع 5 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 80.62 جنيه، بتراجع جنيهين.

كيلو السكر المعبأ: 36.52 جنيه، بتراجع 3 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.02 جنيه، بتراجع 58 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 62.52 جنيه، بتراجع 2.63 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.75 جنيه، بزيادة قرش.

لتر زيت الذرة: 94.25 جنيه، بزيادة 85 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 391.44 جنيه، بزيادة 4.81 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 101.61 جنيه، بتراجع 23 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 27.85 جنيه، بزيادة 73 قرشا.

كيلو الفول السائب: 42.16 جنيه، بتراجع 66 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 136.05 جنيه، بتراجع 2.6 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 252.82 جنيه، بتراجع 1.06 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.26 جنيه، بزيادة 5 قروش.

كيلو المسلى الصناعي: 322.05 جنيه، بتراجع 19.74 جنيه.