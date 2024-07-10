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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 10 يوليو

03:40 م الأربعاء 10 يوليه 2024

الذهب

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كتب-أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 3637 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3687 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3226 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2765 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 25809 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

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