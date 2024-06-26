ارتفاع الطماطم والبطاطس في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار كيلو الطماطم، والبطاطس، والكوسة، والخيار الصوب، بينما تراجعت أسعار كيلو الفلفل الرومي والحامي، والملوخية، والخيار البلدي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم: بين 4.5 و8.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 9 جنيهات و16 جنيها، بزيادة جنيه.

البصل بين 5 و8 جنيهات.

الكوسة بين 8 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيهين.

الفاصوليا بين 13 و15 جنيها، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي: بين 4 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 5 و8 جنيهات، بتراجع 4 جنيهات.

الخيار الصوب بين 6 جنيهات و18 جنيها ،بزيادة 6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 6 جنيهات و14 جنيها، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 5.5 جنيه و7 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

تفاح مصري بين 15 و37 جنيها، بزيادة جنيهين.

الليمون البلدي بين 15 و25 جنيها.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.