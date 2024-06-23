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أسعار كرتونة البيض تتراجع اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

10:03 ص الأحد 23 يونيو 2024

أسعار البيض

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الأحد بنحو 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 146.5 جنيه، بتراجع 3.6 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: سجلت 156 جنيها، بتراجع 3.1 جنيه.

أسعار البيض كرتونة البيض مركز معلومات مجلس الوزراء
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