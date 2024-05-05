بعد تراجعه.. سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

كان سعر جرام الذهب هبط 20 جنيها في بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2047 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2631 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3070 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3509 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 24560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية على أن تعاود العمل غدا الاثنين.

وهبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2302 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات الجمعة، بانخفاض بنسبة 0.09%، وفق لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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