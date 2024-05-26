سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يهبط في بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر في بداية التعاملات، وانخفض الجرام بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس السبت.

أسعار الذهب اليوم

وتراجع أسعار الذهب عيار 14 إلى 2073 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2666 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3110 جنيها للجرام.

وانخفص سعر الذهب عيار 24 إلى 3554 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 24880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية، لتستأنف عملها غدا الاثنين

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2333.3 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء أول أمس الجمعة، بارتفاع 0.20%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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