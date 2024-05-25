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انخفاض الأبيض والبلدي.. أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

10:47 ص السبت 25 مايو 2024

أسعار البيض

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كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 134.41 جنيه ، بانخفاض 2.27 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 142.75 جنيه، بتراجع 4.51 جنيه.

أسعار البيض بوابة الأسعار المحلية مجلس الوزراء كرتونة البيض
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