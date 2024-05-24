خريطة الأسعار: ارتفاع الحديد والدواجن والبيض واستقرار الذهب

كتب- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الحديد والدواجن والبيض البلدي في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما تراجعت أسعار اللحوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، واستقر سعر الذهب بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

11 جنيها لكيلو البطاطس في سوق العبور اليوم الجمعة

95 جنيها لكيلو البوري في سوق العبور اليوم الجمعة

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الجمعة (موقع رسمي)

ارتفاع البيض البلدي اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

بعد انخفاضه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بمنتصف التعاملات؟

ارتفاع أسعار الفول والزيت وتراجع اللحوم اليوم الجمعة (موقع رسمي)