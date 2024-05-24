ارتفاع أسعار الحديد اليوم الجمعة (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الحديد و الأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40454 جنيها، بزيادة 851 جنيها.

سعر طن حديد عز: 42683 جنيها، بزيادة 685 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2280 جنيها، بزيادة 14 جنيها.