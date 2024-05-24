ارتفاع أسعار الفول والزيت وتراجع اللحوم اليوم الجمعة (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الفول، والدقيق، والمكرونة، والزيت، بينما تراجعت أسعار اللحوم، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.95 جنيه، بزيادة 41 قرش.

كيلو الفول المعبأ: 54.19 جنيه، بزيادة 1.84 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.48 جنيه، بزيادة 17 قرش.

لتر زيت عباد الشمس: 86.16 جنيه، بزيادة 3.03 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 37.27 جنيه، بزيادة 19 قرش.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.77 جنيه، بزيادة 51 قرش.

كيلو العدس المعبأ: 66.2 جنيه، بزيادة قرشين.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.73 جنيه، بزيادة 7 قروش.

لتر زيت الذرة: 104.86 جنيه، بزيادة 1.66 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 372.17 جنيه، بتراجع 3.58 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 104.52 جنيه، بزيادة 1.95 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.24 جنيه، بتراجع 38 قرش.

كيلو الفول السائب: 43.36 جنيه، بزيادة 71 قرش.

كيلو الجبن الأبيض: 138.53 جنيه، بتراجع 48 قرش.

كيلو الجبن الرومي: 258 جنيه، بزيادة 4.7 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.53 جنيه، بتراجع 16 قرش.

كيلو المسلى الصناعي: 106.47 جنيه. بزيادة 10 جنيهات.