إعلان

BBC

95 جنيها لكيلو البوري في سوق العبور اليوم الجمعة

12:14 م الجمعة 24 مايو 2024

أسعار السمك

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- أمنية عاصم:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الجمعة، عند نفس مستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 61 و67 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و145 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 جنيه و210 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: تراوح بين 100 و300 جنيه.

سعر كيلو السمك البوري: بين 85 و95 جنيها.

أسعار السمك سوق العبور المأكولات البحرية تجارة الجملة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
11 جنيها لكيلو البطاطس في سوق العبور اليوم الجمعة

إعلان

إعلان

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر يتراجع مع بداية التعاملات
رياح وانخفاض مؤقت.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة