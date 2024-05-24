إعلان

BBC

ارتفاع البيض البلدي اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

10:32 ص الجمعة 24 مايو 2024

سعر كرتونة البيض

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كرتونة البيض البلدي خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وتختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 136.68 جنيه، بتراجع 168 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 147.26 جنيه، بزيادة 1.17 جنيه.

سعر كرتونة البيض لبيض البلدي سعار البيض
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ارتفاع أسعار الحديد اليوم الجمعة (موقع رسمي)

إعلان

إعلان

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر يتراجع مع بداية التعاملات
رياح وانخفاض مؤقت.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة