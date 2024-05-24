ارتفاع البيض البلدي اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كرتونة البيض البلدي خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وتختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 136.68 جنيه، بتراجع 168 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 147.26 جنيه، بزيادة 1.17 جنيه.