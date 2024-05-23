سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يصعد بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بحلول تعاملات المساء، وزاد الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 25 جنيها مع بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2107 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2709 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3160 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3611 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2364 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الخميس، بتراجع 0.63%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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