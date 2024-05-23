الملا يبحث مع سفير إيطاليا تعزيز التعاون في مجال وقود الطائرات المستدام

كتب- أحمد والي:

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ميكيلى كوارونى السفير الإيطالى بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك والمستمر بين قطاع البترول والشركات الإيطالية والذى يمتد للعديد من مجالات الصناعة البترولية من بحث واستكشاف وإنتاج وصناعات تحويلية وطاقات جديدة ومتجددة.

وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون فى مجال وقود الطائرات المستدام SAF فى ضوء توجه الشركات الإيطالية لبدء التشغيل التجريبى لتموين الطائرات بوقود SAF فى إحدى المطارات الإيطالية ورغبتها فى الشراكة مع قطاع البترول المصرى فى هذا المجال، وفق بيان من الوزارة اليوم الخميس.

وأكد الوزير على أن الحوار والعمل المستمر والمتبادل بين الجانبين المصرى والإيطالى مدعوماً من القيادة السياسية فى البلدين أسفر عن نجاحات مشتركة ومتعددة وآثارها واضحة فى العديد من المشروعات المتنوعة فى صناعة البترول، لافتاً إلى حرص الجانبين على تنامي تلك المشروعات وزيادة أوجه التعاون.

وأشار الملا إلى أن وقود الطائرات المستدام أحد أوجه التعاون الحديثة بين الجانبين بما يحققه من أهداف حيوية باستخدامه في تشغيل الطائرات، تصنيعه من مواد أولية مثل زيت الطعام المستعمل والدهون الحيوانية والمحاصيل غير الغذائية ، وما يتميز به من القدرة على تقليل الانبعاثات الكربونية .

كما تم مناقشة التعاون فى المشروعات المستدامة لمواجهة التغير المناخي، والبناء على ما تحقق من مشروعات واستعراض التقدم المحرز في مشروعات التعاون والشراكة الحالية التي يتم تنفيذها في مصر، حسب البيان.

وأكد السفير الإيطالي على أنه من خلال تواجده فى مصر ومتابعته وزيارته الميدانية لعدد من مواقع العمل والإنتاج المشترك مع قطاع البترول المصري، حريص على دعم تحقيق المزيد من التعاون فى الفرص الاستثمارية التي تطرحها مصر وزيادة الشراكة في قطاع الطاقة شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الاخيرة ، والبناء بقوة على العلاقات التاريخية والاقتصادية المميزة بين البلدين.

وحضر اللقاء المهندس علاء حجر رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفنى، حسب بيان الوزارة.