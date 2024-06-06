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ارتفاع الكوسة وتراجع البصل في سوق العبور اليوم الخميس

11:20 ص الخميس 06 يونيو 2024

الكوسة

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الكوسة، والملوخية، والليمون البلدي، بينما تراجعت أسعار البصل، والخيار البلدي، والباذنجان البلدي خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه.

البطاطس بين 9 جنيهات و16 جنيها.

البصل بين 4.5 جنيه و7 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الكوسة بين 10 جنيهات و14 جنيها، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 9جنيهات و12جنيها، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و7 جنيهات، بإنخفاض 3 جنيهات.

الملوخية بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الخيار البلدي بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 3.5 و 5.5 جنيه.

اليوسفي بين 5 و10 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 24 و 33 جنيها، بزياد 3 جنيهات.

البطيخ من 8 لـ 10 كيلو بين 64 و80 جنيها.

الكوسة سوق العبور البصل الخيار البلدي الباذنجان
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