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قبل العيد .. سعر الذهب في بداية التعاملات الصباحية الثلاثاء

11:26 ص الثلاثاء 09 أبريل 2024

أسعار الذهب اليوم - أرشيفية

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كتب- أحمد والي:

استقر سعر الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء مقارنة بأسعاره مساء أمس الاثنين.

أسعار الذهب اليوم

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2127 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2734 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3190 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3646 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 25.520 ألف جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2358 دولارا للأونصة، (الأوقية تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات الثلاثاء بارتفاع 0.80%، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عالميا

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