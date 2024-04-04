المالية: 750 مليون دولار تحويلات المستفيدين بمبادرة استيراد السيارات من الخارج

القاهرة - مصراوي:

قال وزير المالية محمد معيط، إن معدلات الإفراج النهائي عن السيارات المستوردة للمصريين بالخارج تتزايد، وقد بلغت ٢٧ ألفًا سيارة تسلمها المستفيدون بالضوابط الميسرة المقررة بالقانون، لافتًا إلى أنه تم تحويل أكثر من ٧٥٠ مليون دولار من المصريين المقيمين بالخارج المستفيدين بالمبادرة.

وأضاف الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، في بيان للوزارة اليوم، أن ٤٩٠ ألفًا من المصريين المقيمين بالخارج سجلوا إلكترونيًا حتى الآن للاستفادة من هذه المبادرة بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات ميسرة، لافتًا إلى أننا نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية لسرعة إنهاء إجراءات الإفراج حيث توجد لجنة دائمة بالمنافذ للعمل على مدار الساعة بما فى ذلك أيام الأجازات والعطلات الرسمية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي.

وأشار إلى أن هناك خطًا ساخنًا دوليًا رقم «١٥٤٦٠» للرد الفورى على أي استفسارات من رواد هذه المبادرة، فضلًا على وجود لجنة دائمة بالمنافذ للعمل على مدار الساعة بما فى ذلك أيام الأجازات والعطلات الرسمية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن هناك مجموعة عمل بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة المالية، تتولى بالتنسيق مع المختصين بمصلحة الجمارك، تذليل أي عقبات وتيسير إجراءات استفادة المصريين بالخارج من هذه المبادرة، لافتًا إلى أنه يتم تلقى أسئلة المستفيدين من المواطنين المقيمين بالخارج من خلال رقم موبايل وواتس آب: ٠١١٤٢٣٣٥٢٢٢، ويتم أيضًا التعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات المعنية.