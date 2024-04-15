بعد قفزته.. سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يهبط خلال تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بشكل طفيف خلال تعاملات المساء، وتراجع الجرام 5 جنيهات، مقارنة بأسعار منتصف التعاملات، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

كان سعر جرام الذهب هبط 50 جنيها في بداية التعاملات، وقفز بمنتصف التعاملات بنحو 90 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2183 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2807 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3275 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3743 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 26200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2351 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات اليوم الاثنين بزيادة 0.29%، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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