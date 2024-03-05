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BBC

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

11:27 ص الثلاثاء 05 مارس 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت متوسط أسعار الدواجن الحية في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه أمس.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 112.86 جنيه، بزيادة 1.78 جنيه، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 101.36 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 124.36 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن سعر كيلو الدواجن أسعار كيلو الدواجن البيضاء

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