شعبة الدواجن: الأسعار ستتأثر بشكل كبير بزيادة السولار لـ3 أسباب

كتبت- دينا خالد:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن ستتأثر بشكل كبير بزيادة أسعار السولار.

وأشار السيد، أن السولار يدخل كعامل أساسي في صناعة الأعلاف، والتي تمثل ونحو 70% من مستلزمات إنتاج الثروة الداجنة، وبالتالي سترتفع أسعار الأعلاف وهو ما يزيد سعر الدواجن.

وأضاف السيد أن نقل الدواجن من المزارع إلى المحلات يتم عن طريق عربات نقل تستخدم السولار، وهو ما سيرفع أسعار نقلها للمحلات.

وأوضح أنه مع دخول فصل الشتاء الذي يشهد استخدام المحروقات في تدفئة المزارع مع برودة الطقس، والذي يتم باستخدام السولار والغاز في عملية التدفئة، وهو ما سيرفع أسعار الدواجن ايضا.

وتابع السيد، أن حجم الزيادة سيتضح خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية اعتبارا من اليوم، للمرة الثانية خلال 2024، رفع سعر بيع لتر السولار إلى 11.5 جنيه من 10 جنيهات، ولتر بنزين 80 إلى 12.25 جنيه مقابل 11 جنيها.

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