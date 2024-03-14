ساويرس: أتوقع ارتفاع الذهب عالميا لـ3 آلاف دولار ولن أزيد استثمارتي فيه

كتب- أحمد والي:

توقع رجل الأعمال نجيب ساويرس، ارتفاع سعر أوقية الذهب بين 2500 إلى 3000 دولار بحلول 2025، نتيجة 3 أسباب مختلفة، إلا أنه فضل عدم زيادة استثماراته في المعدن الأصفر.

وأوضح خلال مقابلة خاصة مع "العربية Business"، أن هناك أكثر من عامل مؤثر في ارتفاع أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، منها الاضطرابات السياسية والحروب سواء في أوكرانيا أو غزة وخاصة هجمات الحوثيين التي تسببت في توقف عمليات الشحن عبر البحر الأحمر وقناة السويس، حيث يرتفع الذهب في أوقات التوتر والأزمات.

وأضاف ساويرس أنه رغم هدوء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة، إلا أن التوقعات كلها تسير في اتجاه هبوط أسعار الفائدة، مما سيدفع الذهب للارتفاع.

وأوضح أنه رغم أن الارتفاع الحالي للذهب ليس مُسببا بتخفيض الفائدة، إلا أنه سيظل في ارتفاع مع خفض الفائدة خلال 2024 و2025.

وأضاف ساويرس أن العامل الثالث لارتفاع الذهب هو زيادة البنوك المركزية من احتياطيات الذهب وسط الأزمات، مقابل انخفاض الإنتاج عالمياً، وذلك لنقص عدد المناجم المُكتشفة، إضافة للفترة الطويلة التي يحتاجها المنجم من مرحلة الاستكشاف إلى الإنتاج، والتي تتراوح بين 6 و7 سنوات، وهو ما سيؤدي إلى نقص متوقع في الإنتاج خلال السنوات القادمة مع زيادة الطلب.

ورغم توقعه ارتفاع الذهب، قال ساويرس إنه لن يزيد استثماراته فيه، "أستثمر نسبة عالية جداً من ثروتي في الذهب وغير مستحب زيادتها".