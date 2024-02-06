خريطة الأسعار: زيادة اللحوم والدواجن والحديد والذهب وهبوط الأرز والفول

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار اللحوم، والدواجن، والحديد، بينما تراجعت أسعار الأرز، والفول في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، بينما عكست أسعار الذهب اتجاهها وارتفعت خلال تعاملات اليوم.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

زيادة جديدة بسعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات

ارتفاع جديد في أسعار اللحوم وتراجع الأرز والفول بالأسواق الثلاثاء

رغم تخفيض المصنع.. سعر حديد عز يرتفع بالأسواق الثلاثاء- موقع رسمي

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع والكيلو يتخطى 110 جنيهات الثلاثاء (موقع رسمي)

انخفاض أسعار السمك البلطي وارتفاع البوري والجمبري بسوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار البطاطس والبصل والخيار وانخفاض الفلفل اليوم في سوق العبور