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BBC

الإحصاء: 9.8% زيادة بعدد مشتركي إنترنت الموبايل خلال عام بنهاية نوفمبر

02:55 م الثلاثاء 06 فبراير 2024

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

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كتبت- شيرين صلاح:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن عدد مشتركي خدمة الإنترنت عبر الموبايل شهد زيادة بنسبة 9.76% خلال فترة عام تنتهي بنوفمبر الماضي مقارنة بنهاية نوفمبر 2022.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الإحصاء بمناسبة الاحتفال بيوم الإنترنت الآمن، بلغ عدد المشتركين في خدمة الإنترنت عبر الموبايل 75.80 مليون مشترك حتى نوفمبر 2023 مقابل 69.06 مليون مشترك في نهاية نوفمبر 2022.

وأرجع الجهاز الزيادة في أعداد المشتركين إلى الإتاحة العالية لخدمات الهاتف المحمول في مصر.

وذكر أن إجمالي عدد المشتركين النشطين في خدمة الإنترنت الأرضي بلغ 10.70 مليون مشترك حتى نوفمبر 2023 مقابل 10.94 مليون مشترك في نوفمبر 2022، بنسبة انخفاض قدرها 2.19%.

وأشار الجهاز إلى أن هذا الانخفاض جاء نتيجة لتغيير طريقة الحساب من المشتركين بوجه عام إلى المشتركين النشطين.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خدمة الإنترنت إنترنت الموبايل

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