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انخفاض أسعار كرتونة البيض البلدي والعادي اليوم السبت "موقع رسمي"

12:39 م السبت 11 مايو 2024

أسعار البيض

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القاهرة - مصراوي:

تراجعت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع ،"البلدي والعادي"، خلال تعاملات اليوم السبت، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

ويرصد مصراوي في هذه السطور أسعار البيض بأنواعه وفقاً لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء:

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 137.8 جنيه، بانخفاض 5.28 جنيه.

البيض الأبيض (بيضة واحدة): 5.08 جنيه بانخفاض 16 قرش.

البيض الأحمر (بيضة واحدة): 5.14 جنيه بانخفاض 3 قروش.

كرتونة البيض البلدي: 151.51 جنيه، بانخفاض 46 قرش.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.89 جنيه بزيادة 29 قرش.

أسعار البيض البلدي أسعار اليبض الأبيض أسعار البيض الأحمر كرتونة البيض بوابة الأسعار المحلية
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